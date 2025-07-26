Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране

Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране

Пять человек погибли, еще 13 получили ранения в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает Tasnim. Инцидент произошел в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан. Неизвестные открыли огонь внутри здания.

В результате атаки на настоящий момент погибли пять человек, еще 13 были ранены, — подчеркнул собеседник агентства.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Джейш-аль-Залм». По предварительным данным, боевики также вели беспорядочную стрельбу по мирным жителям в этом районе. Силы «Кудс», входящие в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ликвидировали троих нападавших.

Отмечается, что группировка «Джейш-аль-Залм» активизировалась в провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершает рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана.

Ранее в городе Абадан на юго-западе Ирана произошел сильный пожар. Там загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод Abadan Refinery, расположенный недалеко от побережья Персидского залива. Предприятие является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан.