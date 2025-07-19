В Иране вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод

Сильный пожар начался в городе Абадан на юго-западе Ирана, сообщает ISNA. По информации агентства, там загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод Abadan Refinery, расположенный недалеко от побережья Персидского залива. Причины ЧП пока неизвестны.

Пожар под контролем, оперативные силы МЧС на данный момент занимаются его тушением, — подчеркнули представители НПЗ.

Отмечается, что производство на предприятии продолжается без остановок. О возможных жертвах и пострадавших сведений не поступало. НПЗ в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан.

До этого Ирак объявил трехдневный траур из-за трагедии в городе Кут, где пожар в торговом центре унес жизни более 60 человек. Еще 40 человек получили травмы. Губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи пообещал наказать ответственных за произошедшее.

Ранее пресс-служба Запорожской атомной электростанции назвала недостоверными появившиеся в Сети сообщения о пожаре на ЗАЭС. Сотрудники предприятия отметили, что на самом деле возгорание фиксируется в лесном массиве в окрестностях Энергодара.