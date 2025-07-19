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19 июля 2025 в 14:39

В ЗАЭС отреагировали на сообщения о пожаре на атомной электростанции

В ЗАЭС назвали недостоверными сообщения о пожаре на атомной электростанции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции назвала недостоверными появившиеся в Сети сообщения о пожаре на ЗАЭС. В Telegram-канале предприятия отметили, что на самом деле возгорание фиксируется в лесном массиве в окрестностях Энергодара.

Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара, — говорится в сообщении.

В ЗАЭС подчеркнули, что ситуация с пожаром находится под контролем экстренных служб. Сама станция работает штатно, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, а радиационный фон вокруг АЭС в норме.

Ситуация на Запорожской АЭС стабильна и безопасна. Мониторинг обстановки ведется в непрерывном режиме, — резюмировали энергетики.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины осуществили артиллерийский обстрел города, в результате чего пострадала женщина. По его данным, под обстрел попали жилые здания и детский сад. В нескольких многоэтажках были разрушены оконные конструкции.

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