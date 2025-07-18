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18 июля 2025 в 10:07

Удар ВСУ по Энергодару привел к печальным последствиям

Мэр Энергодара Пухов: из-за обстрела артиллерии ВСУ пострадала женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины осуществили артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области, в результате чего пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Пухов. По его данным, под обстрел попали жилые здания и детский сад. В нескольких многоэтажках были разрушены оконные конструкции.

Пострадавшую женщину оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи. Пухов обратился к местным жителям с призывом сохранять бдительность, отметив, что украинская армия продолжает предпринимать попытки психологического давления на население города.

Ранее Международное агентство по атомной энергии заявило о серьезной обеспокоенности в связи с участившимися случаями использования беспилотников. Поводом для заявления стала информация о нападении дрона на административное сооружение в Энергодаре. Этот населенный пункт, прилегающий к Запорожской АЭС, служит местом проживания для большинства сотрудников станции.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал о новом обстреле береговой зоны Энергодара со стороны украинских военных. Как он пояснил, город-спутник Запорожской атомной электростанции подвергается подобным атакам практически каждый день.

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