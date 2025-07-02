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Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 21:33

Рогов рассказал об ударах ВСУ по городу-спутнику ЗАЭС

Рогов: ВСУ ударили по береговой линии Энергодара

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по береговой линии города Энергодара, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, подобные удары происходят почти ежедневно.

Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей, — рассказал он.

Рогов отметил, что в Энергодаре было слышно несколько взрывов.

Ранее украинский беспилотник атаковал ЗАЭС, упав в 400 метрах от энергоблоков. В результате инцидента был поврежден служебный автомобиль. Обошлось без пострадавших. На станции назвали подобные атаки террористическими актами, угрожающими ядерной безопасности.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ под западным влиянием продолжает игнорировать вину украинской стороны в создании угроз безопасности Запорожской АЭС. Также дипломат сказала, что Киев виновен в физической угрозе ЗАЭС.

ВСУ
ЗАЭС
Энергодар
Владимир Рогов
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