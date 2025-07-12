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12 июля 2025 в 19:36

В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара

МАГАТЭ получило сообщение об ударе БПЛА по зданию администрации Энергодара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МАГАТЭ выразило обеспокоенность в связи с участившимися инцидентами с беспилотниками после получения информации об атаке дрона на административное здание в Энергодаре, сообщает пресс-служба агентства. Этот город-спутник Запорожской АЭС является местом проживания большинства работников станции.

МАГАТЭ проинформировано о предполагаемой атаке беспилотника на администрацию Энергодара, в котором проживает большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — подчеркнул генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в летний период 2025 года власти в Киеве радикально изменили тактику террористических атак на Энергодар и перешли с ударов по инфраструктуре к целенаправленной охоте на мирных жителей.

Если в предыдущие годы вооруженные формирования Украины атаковали системы жизнеобеспечения города, где проживают работники атомной станции и их семьи, то теперь обстрелам подвергаются жилые кварталы и административные здания, подчеркнула она.

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