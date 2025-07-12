В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара

МАГАТЭ выразило обеспокоенность в связи с участившимися инцидентами с беспилотниками после получения информации об атаке дрона на административное здание в Энергодаре, сообщает пресс-служба агентства. Этот город-спутник Запорожской АЭС является местом проживания большинства работников станции.
МАГАТЭ проинформировано о предполагаемой атаке беспилотника на администрацию Энергодара, в котором проживает большинство сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — подчеркнул генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в летний период 2025 года власти в Киеве радикально изменили тактику террористических атак на Энергодар и перешли с ударов по инфраструктуре к целенаправленной охоте на мирных жителей.
Если в предыдущие годы вооруженные формирования Украины атаковали системы жизнеобеспечения города, где проживают работники атомной станции и их семьи, то теперь обстрелам подвергаются жилые кварталы и административные здания, подчеркнула она.