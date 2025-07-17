Пожар в новом ТЦ унес жизни около 60 человек В Ираке объявили трехдневный траур после пожара в ТЦ, где погибли 60 человек

Ирак объявил трехдневный траур из-за трагедии в городе Кут, где пожар в торговом центре унес жизни около 60 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти и полицию. ТЦ открылся пять дней назад. Ведется расследование

У нас есть еще тела, которые не удалось извлечь из-под завалов, — поделился представитель города Али аль-Майяхи.

Вспыхнувший в гипермаркете на востоке страны огонь унес жизни не менее 60 человек, а несколько до сих пор числятся пропавшими без вести. Представитель управления здравоохранения Кута рассказал, что спасатели идентифицировали 59 жертв, но одно тело обгорело настолько сильно, что установить личность пока не удалось. Полиция провинции Васит мобилизовала все силы гражданской обороны для борьбы с огнем.

Ранее Ирак вошел в перечень стран, куда Россия отменила запрет на полеты. Росавиация также сняла ограничения по направлениям Иран и Иордания. При этом специалисты продолжают следить за ситуацией с работой воздушного транспорта в регионе.