14 августа 2025 в 16:54

Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины

People: американец убил приемного сына, засунув ему в рот чесалку для спины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американец убил приемного сына, засунув ему в рот чесалку для спины, передает People. По данным издания, полиция Пенсильвании арестовала приемных родителей 13-летнего подростка, которого, предположительно, избивали в течение нескольких часов, а затем оставили умирать в его спальне. Мальчика срочно доставили в местную больницу, где он позже скончался.

Сотрудники полиции штата Пенсильвания обнаружили на записи с камеры видеонаблюдения, установленной в доме, как отец избивает мальчика и засовывает ему в рот скребок для спины, — сказано в материале.

До этого стало известно, что в США ребенок в течение многих месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Родители мальчика были задержаны правоохранителями по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что в поселке Винзили Тюменской области водитель напал на группу детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы, сначала мужчина подал сигнал подросткам. Однако они решили ответить и съязвили в его сторону. Тогда водитель вышел из машины и начал избивать детей.

приёмные семьи
пенсильвания
убийства
подростки
