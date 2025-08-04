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04 августа 2025 в 13:58

Супружеская пара придумала для сына изощренное наказание за непослушание

Law&Crime: супружеская пара из США в наказание держала ребенка в сарае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США ребенок в течение многих месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение», сообщает портал Law&Crime. Родители мальчика были задержаны правоохранителями по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Полицейские нагрянули в жилище, получив сведения о домашнем конфликте, говорится в сообщении. Во время проверки выяснилось, что супружеская пара лишала сына полноценного питания, воды и крова. Кроме того, они не позволяли ребенку удовлетворять другие основные потребности.

Ранее в американском штате Флорида были арестованы четыре родственника — семейная пара Брейн Мэтью Гриффест и Джилл Элизабет, а также их родные дети Даллин Рассел и Либерти Энн. Они обвиняются в жестоком обращении с приемными детьми, которых удерживали в клетках.

Кроме того, в Великобритании 76-летний воспитатель Джон Рубен был осужден по обвинению в жестоком обращении с детьми. Он угощал мальчиков сладостями, в которые были подмешаны седативные препараты. Мужчине были предъявлены обвинения по трем статьям.

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