Семья садистов держала приемных детей в клетках

Во Флориде арестовали четырех родственников — Брейна Мэтью Гриффеста, Джилл Элизабет и их родных детей Даллина Рассела и Либерти Энн. Их обвиняют в жестоком обращении с приемными детьми, передает Sky News. Департамент по делам детей и семей Флориды взял пострадавших под опеку.

Брейн применял физическое насилие к детям, используя для этого трость. Он старался не оставлять на телах детей видимых следов побоев, сообщает издание. По данным полиции, девять несовершеннолетних содержались в самодельных камерах, которые были организованы под двухъярусной кроватью. Приемные родители запрещали им обучаться грамоте и рассказывать кому-либо о происходящем. В качестве наказания применялись такие методы, как обливание уксусом и принуждение к выполнению тяжелой домашней работы.

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