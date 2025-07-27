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27 июля 2025 в 15:43

Семья садистов держала приемных детей в клетках

В США арестовали семью за жестокое обращение с приемными детьми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во Флориде арестовали четырех родственников — Брейна Мэтью Гриффеста, Джилл Элизабет и их родных детей Даллина Рассела и Либерти Энн. Их обвиняют в жестоком обращении с приемными детьми, передает Sky News. Департамент по делам детей и семей Флориды взял пострадавших под опеку.

Брейн применял физическое насилие к детям, используя для этого трость. Он старался не оставлять на телах детей видимых следов побоев, сообщает издание. По данным полиции, девять несовершеннолетних содержались в самодельных камерах, которые были организованы под двухъярусной кроватью. Приемные родители запрещали им обучаться грамоте и рассказывать кому-либо о происходящем. В качестве наказания применялись такие методы, как обливание уксусом и принуждение к выполнению тяжелой домашней работы.

Ранее психолог Мария Закаляева, известная своим проектом «Несломленные», рассказала о травмирующем опыте, который она пережила в детстве. Отчим, которого она считала спасителем, на самом деле оказался педофилом и стал для нее источником ужаса и страданий.

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