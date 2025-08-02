В лагере детей кормили сладостями с сомнительным сюрпризом внутри Детям в летнем лагере Лестера давали сладости с седативными веществами

В британском Лестере 76-летний воспитатель Джон Рубен предстал перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми, передает Daily Mail. Мужчина давал мальчикам сладости с подмешанными седативными веществами.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в лагере, который находится в коттедже в Статерне, у детей ухудшилось самочувствие. В целях безопасности восемь детей в возрасте от 8 до 11 лет и один взрослый были доставлены в медицинское учреждение. После оказания помощи все они были выписаны.

Рубену предъявлены обвинения по трем статьям. Его заключили под стражу. Следующее слушание по этому делу состоится 29 августа в Королевском суде Лестера.

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