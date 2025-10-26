Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 12:44

В Пенсильвании неизвестный открыл огонь на празднике

В университете Пенсильвании неизвестный начал стрельбу на празднике

Один человек погиб и шестеро ранены в результате стрельбы в университете Линкольна в Пенсильвании, сообщает американский телеканал ABC. Инцидент произошел вечером 25 октября во время празднований. Университет отмечал возвращение спортивной команды после футбольного матча.

Это была ужасная ночь. Начался хаос, и люди бежали кто куда, — рассказал на пресс-конференции окружной прокурор Честер Крис де Баррена-Сароб.

Телеканал со ссылкой на прокурора передает, что полиция задержала человека, у которого было обнаружено огнестрельное оружие. Пока что власти не считают инцидент спланированной массовой стрельбой. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро отреагировал на произошедшее и сообщил в своем посте в X, что его проинформировали о трагедии в университете и он готов оказать поддержку пострадавшим.

Ранее неизвестные открыли огонь в Вашингтоне возле кампуса Говардского университета. В результате происшествия пострадали четыре взрослых мужчины и один несовершеннолетний. Полиция задержала двух подозреваемых. Они находятся под стражей.

