Два человека получили серьезные ранения после бойни на парковке

Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы на автостоянке в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии, передает Bild. Пострадавших доставили в больницу, нападавшему удалось скрыться.

Ранее стрельба произошла в Вашингтоне возле кампуса Говардского университета. В результате происшествия пострадали четверо взрослых мужчин и один несовершеннолетний. Полиция задержала двух подозреваемых, их поместили под стражу. Журналисты уточнили, что пострадавшие отмечали традиционное возвращение в университет после выпуска.

До этого в Тункинском районе Бурятии произошел инцидент со стрельбой, в результате которого двое мужчин 1975 и 1985 годов рождения получили огнестрельные ранения. Полиция начала расследование после сигнала от медиков, правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента и причины конфликта. По результатам проверки органами будет принято процессуальное решение.