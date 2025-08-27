Увеличилось число погибших при стрельбе в американской школе В результате стрельбы в американской школе три человека погибли и 20 ранены

Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли в результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса, пишет Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США. Еще 20 человек получили ранения.

В результате стрельбы в школе Миннеаполиса погибли три человека, включая стрелявшего, сообщил представитель Министерства юстиции, — сказано в публикации.

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Белый дом следит за ситуацией. Он призвал молиться за пострадавших.

Начальник полиции Брайан О'Хара сообщил, что стрелок действовал в одиночку. По его словам, мужчине чуть больше 20 лет, при этом у него нет криминального прошлого. О’Хара отметил, что пока неизвестно, был ли он выпускником учебного заведения или сотрудником.

Ранее сообщалось о гибели двух человек. На место прибыли сотрудники ФБР и группа реагирования. Известно, что в школе обучаются дети с дошкольного возраста до восьмого класса.