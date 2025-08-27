Два человека погибли при стрельбе в американской школе Два человека погибли при стрельбе в католической школе в Миннеаполисе

Два человека погибли, более 10 пострадали во время стрельбы в католической школе в американском Миннеаполисе, сообщил телеканал ABC News. По данным местных властей, злоумышленник обезврежен.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники ФБР и группа реагирования на чрезвычайные ситуации. Известно, что в школе обучаются дети с дошкольного возраста до восьмого класса.

Ранее университет Арканзаса в США экстренно сообщил о стрельбе в районе библиотеки. По словам пресс-службы вуза, там находился вооруженный человек. О пострадавших или жертвах пока не сообщалось. На месте работали правоохранительные органы.

До этого в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения. Как отметили журналисты, один из пострадавших подростков находился в критическом состоянии. Инцидент произошел на пересечении Берк-авеню и Уикхем-авеню возле Хаффен-парка, где в это время проходил баскетбольный турнир. По данным New York Post, стрельба была связана с бандитскими разборками, которые произошли в непосредственной близости от места скопления зрителей.