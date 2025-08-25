Один из университетов США сообщил о стрелке в кампусе

Университет Арканзаса в США экстренно сообщил в социальной сети Х о стрельбе в районе библиотеки. По словам вуза, там находится вооруженный человек.

Избегайте района библиотеки Маллинса из-за сообщения об активном стрелке. Избегайте. Блокируйте. Защищайтесь, — следует из сообщения.

О пострадавших или жертвах пока не сообщается. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения. По данным журналистов, один из пострадавших подростков находится в критическом состоянии.

До этого в Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.

Также в Подмосковье спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Медики Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и провели срочную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без единого разреза.