Один человек погиб и четверо получили травмы в уличной перестрелке

Один человек погиб и четверо получили травмы в уличной перестрелке В Нью-Йорке один человек погиб и четверо пострадали в уличной перестрелке

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает Fox News. По данным журналистов, один из пострадавших подростков находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел на пересечении Берк-авеню и Уикхем-авеню возле Хаффен-парка, где в это время проходил баскетбольный турнир. По предварительной информации, 32-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь, а 17-летняя девушка получила пулевое ранение в лицо. По данным New York Post, стрельба была связана с бандитскими разборками, которые произошли в непосредственной близости от места скопления зрителей, наблюдавших за спортивным мероприятием.

Ранее петербуржец обнаружил в квартире, которую сдавал в течение пяти лет, две коробки с патронами. 45-летний мужчина предоставлял в аренду жилплощадь своих родителей, уехавших в другую страну в 2020 году. Во время подготовки к ремонту за шкафом были найдены боеприпасы.

Кроме того, в Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.