Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:06

Один человек погиб и четверо получили травмы в уличной перестрелке

В Нью-Йорке один человек погиб и четверо пострадали в уличной перестрелке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает Fox News. По данным журналистов, один из пострадавших подростков находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел на пересечении Берк-авеню и Уикхем-авеню возле Хаффен-парка, где в это время проходил баскетбольный турнир. По предварительной информации, 32-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь, а 17-летняя девушка получила пулевое ранение в лицо. По данным New York Post, стрельба была связана с бандитскими разборками, которые произошли в непосредственной близости от места скопления зрителей, наблюдавших за спортивным мероприятием.

Ранее петербуржец обнаружил в квартире, которую сдавал в течение пяти лет, две коробки с патронами. 45-летний мужчина предоставлял в аренду жилплощадь своих родителей, уехавших в другую страну в 2020 году. Во время подготовки к ремонту за шкафом были найдены боеприпасы.

Кроме того, в Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.

Нью-Йорк
США
происшествия
стрельбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены после хлопка в Москве
В Госдуме оценили последствия атак Украины на Курскую АЭС
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы свернут
Лавров отреагировал на слова Макрона, сравнившего Россию с людоедом
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.