Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду

Петербуржец обнаружил в квартире, которую сдавал в течение пяти лет, две коробки с патронами, сообщает «Фонтанка». 45-летний мужчина предоставлял в аренду жилплощадь своих родителей, уехавших в другую страну в 2020 году. Во время подготовки к ремонту за шкафом были найдены боеприпасы.

Мужчина незамедлительно обратился в полицию, сотрудники которой изъяли находку. Проведенная экспертиза установила, что в коробках находились настоящие патроны калибра 5,6×39 мм, пригодные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

