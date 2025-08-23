Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду

Петербуржец нашел тайник с патронами после сдачи своей квартиры в аренду

Петербуржец обнаружил в квартире, которую сдавал в течение пяти лет, две коробки с патронами, сообщает «Фонтанка». 45-летний мужчина предоставлял в аренду жилплощадь своих родителей, уехавших в другую страну в 2020 году. Во время подготовки к ремонту за шкафом были найдены боеприпасы.

Мужчина незамедлительно обратился в полицию, сотрудники которой изъяли находку. Проведенная экспертиза установила, что в коробках находились настоящие патроны калибра 5,6×39 мм, пригодные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

Ранее сборщица грибов нашла девять килограммов синтетического наркотика в лесу рядом с коттеджным поселком в Выборгском районе Ленинградской области. Находка была обнаружена утром 20 августа. Местная полиция уже разыскивает владельца огромной партии запрещенного средства.

Кроме того, в Хасавюрте сотрудница кофейни выстрелила из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. В результате пострадавшая с ранением головы была доставлена в больницу.

