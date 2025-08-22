Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 11:50

Россиянка нашла в лесу девять килограммов наркотиков вместо грибов

Женщина случайно нашла в лесу под Петербургом девять килограммов наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сборщица грибов нашла 9 килограммов синтетического наркотика в лесу рядом с коттеджным поселком в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Находка была обнаружена утром 20 августа. Местная полиция уже разыскивает владельца огромной партии запрещенного средства.

По данным издания, правоохранители изъяли девять пакетов общим весом около 9 килограммов. Как показала экспертиза, в них находится мефедрон. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее полиция раскрыла «химическую лабораторию» по производству запрещенных веществ в СНТ «Парнас» Выборгского района Ленобласти. Двое мужчин 34 и 36 лет завезли оборудование и организовали производство наркотиков в арендованном доме. Правоохранители изъяли около 4 килограммов наркотиков в доме и еще около 500 граммов в тайнике.

До этого оперативники управления ФСБ РФ по Нижегородской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Было обнаружено свыше 300 литров химических реактивов и прекурсоров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

