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15 июля 2025 в 14:57

Силовики накрыли подпольную нарколабораторию под Нижним Новгородом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области оперативники регионального управления ФСБ РФ ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, пишет pravda-nn.ru со ссылкой ведомство. Возбуждено уголовное дело.

Расследование начали по факту незаконного оборота запрещенных веществ в особо крупных размерах. Всего силовики изъяли более семи килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Кроме того, оперативники обнаружили в лаборатории свыше 300 литров химических реактивов и прекурсоров. С места также изъяли специализированное оборудование, упаковочные материалы и другие предметы, которые использовали преступники.

Ранее российские и белорусские правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории трех иностранцев. В результате операции были изъяты оборудование, семь килограммов мефедрона, а также более двух килограммов альфа-PVP. Возбуждено несколько уголовных дел.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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