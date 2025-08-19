Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 12:21

Подросток получил от друзей пулю в сердце и выжил

Хирурги Подмосковья спасли жизнь 16-летнему подростку с пулей в сердце

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье спасли 16-летнего подростка с пулей в сердце, в него случайно выстрелили друзья из пневматического ружья, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили пулю в полости перикарда — речь идет о наружной оболочке сердца. Пациента отправили на срочную операцию, хирургам удалось извлечь инородный элемент без единого разреза (вмешательство было малоинвазивным).

В материале сказано, что специалисты работали буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. Особенно сложно, по словам хирургов, было манипулировать инструментами в условиях постоянного движения сердца. В настоящее время подросток в стабильном состоянии.

