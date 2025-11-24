День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:22

Стало известно, когда освободят Константиновку

Генерал Липовой: российские войска освободят Константиновку в ближайшие день-два

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские военные уверенно продвигаются в Константиновке, а судьба этого населенного пункта может решиться в ближайшие двое суток, заявил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, войска зашли в город и ведут бои, зачищая улицы и кварталы.

Константиновка долгое время была серьезным опорным пунктом ВСУ, поэтому противник цепляется за нее, как за последний рубеж, потому что дальше ничего серьезного нет в плане обороны, — объяснил он.

Генерал-майор подчеркнул, что сопротивление украинских бойцов продолжается, но оно уже не такое ожесточенное, как прежде. Он выразил уверенность, что город будет освобожден российскими подразделениями в течение ближайших дней.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины бросили технику и раненых в ходе отступления из центра Константиновки. По его словам, российские солдаты в городе улучшили позиции с юго-востока и с юга.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.

ВСУ
Украина
ВС РФ
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.