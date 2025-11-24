Стало известно, когда освободят Константиновку

Российские военные уверенно продвигаются в Константиновке, а судьба этого населенного пункта может решиться в ближайшие двое суток, заявил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, войска зашли в город и ведут бои, зачищая улицы и кварталы.

Константиновка долгое время была серьезным опорным пунктом ВСУ, поэтому противник цепляется за нее, как за последний рубеж, потому что дальше ничего серьезного нет в плане обороны, — объяснил он.

Генерал-майор подчеркнул, что сопротивление украинских бойцов продолжается, но оно уже не такое ожесточенное, как прежде. Он выразил уверенность, что город будет освобожден российскими подразделениями в течение ближайших дней.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины бросили технику и раненых в ходе отступления из центра Константиновки. По его словам, российские солдаты в городе улучшили позиции с юго-востока и с юга.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск. По его словам, военнослужащие активно продвигаются и за последнюю неделю освободили населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.