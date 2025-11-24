Генерал усомнился в готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к реальному отводу войск из Донбасса, а его публичные заявления являются лишь уловкой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, истинная цель таких высказываний — создать видимость диалога, не отказываясь при этом от силового сценария.

Я больше склонен к тому, что [согласие Зеленского на вывод войск с Донбасса] — это уловка. Он находится в состоянии ужа, который желает вылезти из своей норки и в то же время не попасть под раздачу. Конечно, к этому его принуждают США, может быть, кто-то из Европы. Искренности в этих действиях нет. Даже заявление об уменьшении ВСУ до 600 тысяч человек — думаете, это мало? Это означает, что с их стороны такое количество войск, значит, еще есть резервы. Это не совсем то, к чему мы стремились. Все эти заявления не вызывают доверия, — высказался Попов.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что большинство населения страны ненавидит Зеленского. По его словам, об этом свидетельствуют социологические опросы. Он отметил, что власти сильно запугали украинцев, поэтому они вынуждены терпеть.