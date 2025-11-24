Международный муниципальный форум стран БРИКС
Бывший премьер Украины раскрыл настоящее отношение граждан к Зеленскому

Экс-премьер Азаров: Зеленского ненавидит большинство населения Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Большинство населения Украины ненавидит своего президента Владимира Зеленского, о чем говорят социологические опросы, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, которое приводит РИА Новости, власти в Киеве сильно запугали украинцев, поэтому они вынуждены терпеть.

Режим запугал народ, и поэтому народ вынужден терпеть. Но зато социологические опросы, которые проводятся, показывают, что Зеленского уже ненавидит большинство населения Украины, — полагает Азаров.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

До этого лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй выразил уверенность, что Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся коррупционный скандал на Украине. Он уверен, что наверняка уже сейчас есть некто, кто подумывает, каким образом заставить политика ответить за свои действия.

