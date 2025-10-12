Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:41

Ушаков объяснил, что на Западе делают с пророссийскими голосами

Ушаков: на Западе топят в ненависти голоса с разумными мыслями о России

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

На Западе топят в ненависти голоса с разумными мыслями о России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Общую ситуацию он счел крайне неблагоприятной в отношении РФ.

И голоса, которые что-то говорят разумное, их сразу же топят в волнах ненависти, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров. По его словам, в вопросе урегулирования конфликта настал очень драматичный момент. В частности, со всех сторон нагнетается напряженность.

Ранее бывший помощник главы Пентагона Час Фриман заявил, что расчеты стран Запада на то, что конфликт на Украине сможет укрепить НАТО, не оправдались. По его словам, в 2022 году европейские политики «торжественно заявляли», что Североатлантический альянс стал сильнее «на десятилетия вперед».

Также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Польше растут антироссийские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. По его словам, Польша никогда не могла смириться с утратой статуса главной державы в Восточной Европе, что привело к укоренению русофобии.

