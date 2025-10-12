Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах

Расчеты стран Запада на то, что конфликт на Украине сможет укрепить НАТО, не оправдались, заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. По его словам, в 2022 году европейские политики «торжественно заявляли», что Североатлантический альянс стал сильнее «на десятилетия вперед».

А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что [президент США Дональд] Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО, — поделился Фриман.

Экс-помощник министра отметил, что американская позиция воспринимается по-разному. Одни полагают, что США просто хотят переложить сдерживание России на плечи Евросоюза, а другие считают, что Трамп хочет покинуть НАТО и забыть о Европе.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет. ЕС к 2030 году планирует завершить подготовительные мероприятия в рамках возможного конфликта с Россией, напомнил он.