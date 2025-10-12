Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:34

Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах

Экс-помощник шефа Пентагона Фриман: конфликт на Украине не смог укрепить НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расчеты стран Запада на то, что конфликт на Украине сможет укрепить НАТО, не оправдались, заявил бывший помощник главы Пентагона Час Фриман в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. По его словам, в 2022 году европейские политики «торжественно заявляли», что Североатлантический альянс стал сильнее «на десятилетия вперед».

А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что [президент США Дональд] Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО, — поделился Фриман.

Экс-помощник министра отметил, что американская позиция воспринимается по-разному. Одни полагают, что США просто хотят переложить сдерживание России на плечи Евросоюза, а другие считают, что Трамп хочет покинуть НАТО и забыть о Европе.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет. ЕС к 2030 году планирует завершить подготовительные мероприятия в рамках возможного конфликта с Россией, напомнил он.

США
Европа
Запад
планы
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.