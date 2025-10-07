Джабаров объяснил, почему в Польше процветает русофобия

В Польше растут русофобские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на брифинге по актуальной международной повестке и вопросам сотрудничества России со странами ближнего зарубежья. По его словам, Польша никогда не забывала, что проиграла за право быть главной империей в Восточной Европе, передает корреспондент NEWS.ru.

Вопрос, на самом деле, корнями уходит глубоко в историю. Вы же помните, что Польша всегда с нами соперничала за право возглавлять восточную империю. В итоге, возглавила наша страна. И Польша никогда этого не забывала. Честно говоря, там настолько пропитались духом русофобии на четыре поколения, им настолько вбили в голову, что теперь Россия — это враг, — отметил Джабаров.

Сенатор также рассказал историю своего приятеля, который ездил в Польшу, чтобы увидеть Освенцим. На обратном пути он ехал в такси и говорил по телефону на русском языке, на что обратил внимание водитель.

Водитель поворачивается, на русском языке ему говорит: «Надо же, я не забыл еще русский язык». Он спросил, откуда он его знает. Знаете, что ответил поляк? «Язык врага надо знать». И вот скажите, кто же вбил ему это в голову? — поделился Джабаров.

Ранее Джабаров сообщал, что Россия не покидает ОБСЕ, но воздерживается от участия в ее мероприятиях из-за антироссийской позиции организации. По его словам, площадка превратилась в «откровенно русофобскую помойку», где российской делегации «даже не дают слова сказать» заговаривают, затаптывают и кричат из зала.