Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:51

Джабаров назвал ОБСЕ «откровенно русофобской помойкой»

Джабаров: Россия не уйдет из ОБСЕ, но воздержится от участия в мероприятиях

Владимир Джабаров

Россия не покидает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но воздерживается от участия в ее мероприятиях из-за антироссийской позиции организации, заявил на брифинге первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, площадка превратилась в «откровенно русофобскую помойку», передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, вот ОБСЕ, я сам возглавляю нашу делегацию с 12-го года, уже несколько лет туда не ездил. Вы знаете, что такое ОБСЕ? Это организация, которую мы создавали, мы в России вместе с американцами, французами она превратилась в откровенную русофобскую помойку, — сказал Джабаров.

По его словам, российской делегации «даже не дают слова сказать» заговаривают, затаптывают и кричат из зала. Сенатор добавил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на площадке вовсе вел себя как бандит. Бюро по демократическим институтам и правам человека и ОБСЕ политик назвал неисправимыми.

Нужно время. Мы никуда не уходим, остаемся, но не посещаем эти мероприятия. Я думаю, что когда они начнут выздоравливать и пытаться наладить с нами отношения, тогда мы с ними будем разговаривать уже на равных, — заключил Джабаров.

Ранее в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что польские власти аннулировали визы представителям РОИИП, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации. В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии.
