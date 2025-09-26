Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 09:31

Путин оценил ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Владимир Путин и Элла Памфилова Владимир Путин и Элла Памфилова Фото: kremlin.ru

Ситуация с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выглядит нелепо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой в Кремле. По его словам, бюро не защищает права россиян, сообщает ТАСС.

Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать, — сказал глава государства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ оценить с правовой точки зрения отказ руководства Молдавии в аккредитации российским наблюдателям на выборах в стране. Она также потребовала не идти на поводу у Кишинева. По словам Захаровой, в противном случае БДИПЧ ОБСЕ навсегда лишится статуса объективного международного института наблюдения за выборами.

МИД России также выразил протест послу Молдавии после отказа страны аккредитовать представителей РФ в качестве наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. В пресс-службе министерства подчеркнули, что поступок Кишинева является серьезным нарушением международных обязательств.

Владимир Путин
бдипч
ОБСЕ
Элла Памфилова
