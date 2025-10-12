В Кремле заявили о драматичном моменте в урегулировании на Украине

Страны Евросоюза и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин, в вопросе урегулирования конфликта настал очень драматичный момент. В частности, со всех сторон нагнетается напряженность.

Но сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность, — отметил он.

Также Песков подчеркнул, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. По его словам, президент России Владимир Путин уже говорил об этом.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог России с администрацией президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. По его словам, слухи о якобы ослаблении влияния спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа в американском правительстве оказались полностью несостоятельными.