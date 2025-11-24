Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 06:29

«С рук не сойдет»: в Британии обрисовали будущее Зеленского

Политик Гэллоуэй: Зеленский не избежит ответственности за коррупцию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся коррупционный скандал на Украине, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй. По его словам, наверняка уже сейчас есть некто, кто подумывает, каким образом заставить политика ответить за свои действия.

Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности, — сказал Гэллоуэй.

Он также упомянул, что роль в произошедшем сыграли и западные союзники. Они способствовали разграблению миллиардов долларов налогоплательщиков, бесконтрольно отправляя их на Украину, подчеркнул политик.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что Зеленскому может грозить ликвидация в случае отказа от плана США по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, украинский президент оказался в безвыходном положении в свете коррупционного скандала.

Тем временем Telegraph написала, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно, и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

Владимир Зеленский
Украина
скандалы
коррупция
