25 ноября 2025 в 01:11

Атака ВСУ на Новороссийск: попадание БПЛА в многоэтажки, что известно

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в ночь на 25 ноября с помощью беспилотников атаковали город-герой Новороссийск. Что известно о последствиях ударов, есть ли пострадавшие и жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск ночью 25 ноября

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале еще с вечера 24 ноября начал сообщать об угрозе атаки БПЛА. Кроме того, по словам мэра, была взломана система городского оповещения.

«Из нескольких районов города жители сообщили, что, кроме сирен, сработало голосовое оповещение, предупреждающее о других видах чрезвычайных ситуаций. Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — говорится в посте.

Позднее городской глава заявил о том, что ПВО отражает атаку ВСУ. Системы противовоздушной обороны продолжили работу и после 00:00 25 ноября.

«Жителям отойти от окон, принять меры безопасности! Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети!» — призвал Кравченко.

Что известно о последствиях ударов ВСУ по Новороссийску

Telegram-канал SHOT около полуночи сообщил, что обломками БПЛА поврежден многоквартирный дом. Также, по данным канала, сирены тревоги и взрывы были слышны в Геленджике, Туапсе, Анапе и Краснодаре.

«В результате атаки повреждения получил 16-этажный дом в одном из районов — пострадала квартира на верхнем этаже, осколками посекло несколько автомобилей внизу. На месте работают службы», — говорится в публикации.

Позднее канал заявил, что в результате атаки на Новороссийск пострадал еще один жилой дом.

«Как рассказали очевидцы, обломки дрона влетели в здание на уровне одного из верхних этажей, в результате чего загорелся балкон. Выпавшие оконные рамы и стекла повредили несколько припаркованных внизу автомобилей», — пишут авторы.

По данным регионального оперштаба, в результате происшествия повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах, пострадавших нет. Пожар ликвидирован, на месте работают соответствующие службы.

В 00:30 Кравченко заявил, что появилась информация о пострадавших.

«Мужчина получил осколочное ранение. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Обломки беспилотника попали в два многоэтажных дома: пострадали четыре квартиры», — отметил мэр.

По предварительным данным, других пострадавших и жертв нет. На месте работают специальные и экстренные службы. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения.

атаки ВСУ
Россия
Краснодарский край
СВО
БПЛА
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
