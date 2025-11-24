День матери
24 ноября 2025 в 13:27

Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
В ночь на 24 ноября средства ПВО сбили над регионами РФ 93 беспилотника. В ДНР были ранены три мирных жителя. ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Под Купянском солдаты ВСУ открыли дружественный огонь. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ 24 ноября — в материале NEWS.ru.

Почти 100 украинских БПЛА ликвидировали ночью над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего дронов — 45 — было уничтожено над Белгородской областью. Девять беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской.

«Пострадавших нет. В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома (в основном остекление и фасад). Также незначительно поврежден один автомобиль», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, 20 и 8 дронов были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, уточнили в министерстве. Жители Новороссийска и Анапы сообщали о пяти взрывах. Они рассказали о срабатывании сирен воздушной тревоги и хлопках со стороны Черного моря.

Жители города Кстово Нижегородской области отметили, что слышали гул двигателей, 10 взрывов и видели вспышки в небе прошедшей ночью. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Накануне с 13:00 до 20:00 средства ПВО ВС РФ перехватили 40 украинских БПЛА, уточнили в российском военном ведомстве.

«26 [беспилотников перехвачены] над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Республики Крым, шесть над территорией Белгородской области, — заявили в Минобороны.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Белгородская область подверглась атаке 100 украинских БПЛА

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке 100 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник выпустил семь боеприпасов.по населенным пунктам в ходе трех обстрелов.

«В селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода», — добавил он.

Губернатор отметил, что повреждения получили автомобили, частные и многоквартирные дома, а также социальные объекты. По словам Гладкова, в селе Зозули была разбита газовая труба, в Косилово — помещение сельхозпредприятия, в Дунайке и Шебекине — линии электропередачи.

Минобороны России не комментировало информацию губернатора Белгородской области об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки.

В ДНР были ранены три мирных жителя в результате обстрелов ВСУ

За сутки пострадали три мирных жителя Донецкой Народной Республики в результате обстрелов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, два автомобиля получили повреждения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В Центрально-Городском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1965 года рождения. В городе Светлодарске городского округа Дебальцево при подрыве на взрывоопасном предмете тяжело ранен парень — подросток 2011 года рождения», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в селе Красная Поляна Великоновоселковского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 года рождения. Местный житель получил ранения средней степени тяжести.

ФСБ предотвратила диверсию ВСУ в Алтайском крае

В Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге, готовившуюся по заказу украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По данным спецслужбы, двое местных жителей пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на путях между станциями Алтайская и Бийск.

«При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, мужчин завербовал через мессенджер Telegram представитель террористической организации за материальное вознаграждение.

Сотрудник ФСБ Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

Подозреваемые заблаговременно подобрали место предполагаемого нападения и провели его разведку. Впоследствии сотрудники ФСБ обнаружили у них незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

В Сети появилась видеозапись задержания диверсантов. В отношении нападавших были возбуждены уголовные дела о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

Под Купянском солдаты ВСУ открыли дружественный огонь

Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город, заявил источник в силовых структурах. По его словам, в ходе выполнения задачи между ними возникло недопонимание из-за спешки и отсутствия взаимодействия.

«Под Купянском две диверсионные группы противника по ошибке перестреляли друг друга, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны», — пояснил источник.

Военнослужащий добавил, что руководство украинской армии действует неграмотно, а личный состав слишком плохо подготовлен.

ВС России взяли еще три населенных пункта: что это значит для СВО?

«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие

Отказ от Донбасса и сокращение ВСУ: все пункты нового мирного плана Трампа

