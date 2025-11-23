В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были ликвидированы с 13:00 до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Республики Крым, шесть над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в селе Муром Белгородской области женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотник атаковал машину, в которой находилась местная жительница. Пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения головы.

До этого стало известно, что впервые с начала специальной военной операции украинские дроны были сбиты над территорией Архангельской области. Дежурные силы ПВО успешно отразили атаку. Дроны были сбиты над территорией пяти регионов. По предварительной информации, по три дрона были уничтожены над Брянской областью и Подмосковьем и по два — над Архангельской и Калужской областями.