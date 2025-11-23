Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 19:06

Украинские дроны впервые атаковали один российский регион

Минобороны РФ впервые сообщило о ликвидации дронов над Архангельской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Впервые с начала специальной военной операции украинские дроны были сбиты над территорией Архангельской области, сообщило Министерство обороны РФ. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что дежурные силы ПВО успешно отбили атаку.

Дроны были сбиты над территорией пяти российских регионов. Согласно уточненным данным ведомства, по три дрона были уничтожены над Брянской областью и Подмосковьем и по два — над Архангельской и Калужской областями. Министерство также сообщило, что два из сбитых над Московской областью беспилотников направлялись к Москве.

Ранее житель Курской области лишился из-за ВСУ конечности. Пенсионер поднял взрывное устройство, найденное во дворе. Как отметил губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент произошел в деревне Бирюковке Большесолдатского района. Глава региона отметил, что мужчина в тяжелом состоянии находится в Курской областной больнице. Из-за взрыва ему ампутировали руку. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

ВС РФ
Украина
БПЛА
МО РФ
Минобороны РФ
