Украинские дроны впервые атаковали один российский регион

Впервые с начала специальной военной операции украинские дроны были сбиты над территорией Архангельской области, сообщило Министерство обороны РФ. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что дежурные силы ПВО успешно отбили атаку.

Дроны были сбиты над территорией пяти российских регионов. Согласно уточненным данным ведомства, по три дрона были уничтожены над Брянской областью и Подмосковьем и по два — над Архангельской и Калужской областями. Министерство также сообщило, что два из сбитых над Московской областью беспилотников направлялись к Москве.

Ранее житель Курской области лишился из-за ВСУ конечности. Пенсионер поднял взрывное устройство, найденное во дворе. Как отметил губернатор региона Александр Хинштейн, инцидент произошел в деревне Бирюковке Большесолдатского района. Глава региона отметил, что мужчина в тяжелом состоянии находится в Курской областной больнице. Из-за взрыва ему ампутировали руку. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.