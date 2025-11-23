В Белгородской области женщина пострадала во время атаки дронов ВСУ

В селе Муром Белгородской области женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дрон атаковал автомобиль, в котором находилась местная жительница. Она получила баротравму и осколочные ранения головы.

В Шебекинском округе в селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль женщина получила баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения головы. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 2 города Белгорода. Транспорт поврежден, — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в селе Белянка взрыв двух дронов повредил предприятие и грузовик. В Безлюдовке беспилотники оставили следы на двух автомобилях и повредили дом. В Графовке дрон разбил окно квартиры.

Также губернатор рассказал, что в Белгородском округе дроны атаковали Майский, Отрадное и Грайворон. В Майском поврежден склад, в Отрадном — крыша и окна дома. В Грайворонском округе после удара FPV-дрона выбиты окна в доме и хозяйственных постройках, повреждены забор и автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ могли уехать не менее 60 тыс. человек. По его словам, большинство из них вернутся после завершения специальной военной операции.