Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей

На фоне обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области могли уехать как минимум 60 тыс. человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после завершения СВО большинство из них вернутся обратно, передает ТАСС.

Мы смотрим по количеству открепившихся полисов ОМС. Потому что, если человек принял решение и переехал и начал посещать другую больницу <…>. У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети, — прокомментировал Гладков.

Он также подчеркнул, что жители Белгородской области испытывают глубокую привязанность к своей земле. По его мнению, после завершения спецоперации 90% людей, которые покинули регион, вернутся в течение трех-четырех месяцев.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников. Два мирных жителя пострадали. В селе Глотово ранен мужчина FPV-дроном, получил осколочные повреждения и отправлен на амбулаторное лечение. В селе Грузское был атакован автомобиль, пострадавший с ампутацией госпитализирован в Белгород.