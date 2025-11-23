Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 12:39

Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей

Гладков: из Белгородской области могли уехать минимум 60 тыс. человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На фоне обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области могли уехать как минимум 60 тыс. человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после завершения СВО большинство из них вернутся обратно, передает ТАСС.

Мы смотрим по количеству открепившихся полисов ОМС. Потому что, если человек принял решение и переехал и начал посещать другую больницу <…>. У нас порядка 60 тыс. человек, которые открепились. <…> В первую очередь это те, кто живет в приграничье, и у кого дети, — прокомментировал Гладков.

Он также подчеркнул, что жители Белгородской области испытывают глубокую привязанность к своей земле. По его мнению, после завершения спецоперации 90% людей, которые покинули регион, вернутся в течение трех-четырех месяцев.

Ранее ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников. Два мирных жителя пострадали. В селе Глотово ранен мужчина FPV-дроном, получил осколочные повреждения и отправлен на амбулаторное лечение. В селе Грузское был атакован автомобиль, пострадавший с ампутацией госпитализирован в Белгород.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
жители
обстрелы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США включили в план по Украине амнистию для Зеленского
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Силы ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.