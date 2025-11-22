Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. По данным ведомства, ранены два мирных жителя.

В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона во дворе частного дома пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение, — говорится в публикации.

Кроме того, дрон атаковал машину в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Ранее беспилотная атака ВСУ была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Возникший на месте пожар оперативно потушили на площади 4 кв. м.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.