Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 00:40

Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два села Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. По данным ведомства, ранены два мирных жителя.

В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона во дворе частного дома пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали множественные осколочные ранения плеча, предплечья и стопы. После оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение, — говорится в публикации.

Кроме того, дрон атаковал машину в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией левой голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Ранее беспилотная атака ВСУ была отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Возникший на месте пожар оперативно потушили на площади 4 кв. м.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.

атаки
БПЛА
ВСУ
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура отсудила у Кибовского 1 млрд рублей
Фаза Луны сегодня, 22 ноября: ловим мальков, играем с котами и не злимся
Попытка № 5. Все о браках Александра Гордона, почему разводится
Два российских аэропорта закрылись для путешественников
Новая ветка метро Петербурга готовится к открытию
Двое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
ПВО сбила украинские БПЛА над южными регионами России
На Украине предрекли военный переворот этой зимой
Суд признал экс-депутата участником экстремистского объединения
В Ингушетии при пожаре погиб ребенок
Приметы 22 ноября — Матрена Зимняя: начало настоящих холодов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года
Мужчина нашел на пляже огромное существо, предвещающее катастрофы
Мировые рекорды, смерть мужа, дочь-модель: как живет легкоатлетка Привалова
Захарова раскрыла истинные цели саммита в Киеве
Посол ЕС в Киеве повлияла на публикацию записей по делу Миндича
Многодетная мать из России завоевала корону «Миссис Вселенная»
Хуснуллин прокомментировал ситуацию с ипотекой в России
Четыре человека оказались в больнице после массового ДТП под Курском
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.