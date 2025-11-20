Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:04

Стало известно, сколько ракет Storm Shadow сбили российские системы ПВО

Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре ракеты Storm Shadow за сутки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что силы ПВО в ночь на 20 ноября уничтожили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией. В Минобороны сообщали, что атаке с воздуха подверглись восемь регионов РФ. Больше всего дронов — 18 — было ликвидировано над территорией Воронежской области.

В ночь на 19 ноября силы ПВО сбили 65 вражеских БПЛА над российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей. В Минобороны отмечали, что над Черным морем средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины. Один БПЛА ликвидировали в Брянской области.

