20 ноября 2025 в 07:29

Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией

ВС РФ в зоне СВО
Силы противовоздушной обороны в ночь на 20 ноября уничтожили более 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 18 дронов было ликвидировано над территорией Воронежской области, 16 — над территорией Рязанской области, 14 — над территорией Белгородской области. Еще семь БПЛА удалось сбить над Тульской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Липецкой областью. Два БПЛА уничтожено над территорией Тамбовской области и один — над Крымом.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что ВСУ ударили дронами по объектам в регионе. По его словам, при падении обломков БПЛА на территории одного из местных предприятий начался пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

