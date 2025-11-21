ВСУ повредили ЛЭП в Ростовской области

Беспилотная атака ВСУ отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По словам губернатора, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв.

Он добавил, что последствия на земле уточняются. Кроме того, Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четыре квадратных метра, — написал он.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.

До этого в Рязани в районе Московского шоссе временно ограничили движение транспорта для проведения работ по ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей просили сохранять спокойствие, поскольку ситуация полностью контролировалась специальными службами.