21 ноября 2025 в 06:08

ВСУ повредили ЛЭП в Ростовской области

Слюсарь: опора ЛЭП повреждена при атаке ВСУ возле хутора Нагибин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Беспилотная атака ВСУ отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По словам губернатора, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв.

Он добавил, что последствия на земле уточняются. Кроме того, Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четыре квадратных метра, — написал он.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, ПВО также ликвидировала 119 вражеских беспилотников самолетного типа.

До этого в Рязани в районе Московского шоссе временно ограничили движение транспорта для проведения работ по ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата. Жителей просили сохранять спокойствие, поскольку ситуация полностью контролировалась специальными службами.

Юрий Слюсарь
атаки
ВСУ
Ростовская область
