Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА

В Рязани в районе Московского шоссе вводят временные ограничения движения транспорта для проведения работ по удалению обломков беспилотного летательного аппарата, соответствующее объявление разместила оперативная группа региона в своем Telegram-канале. Жителей призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ситуация находится под полным контролем специальных служб.

Сегодня в светлое время суток на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также ограничен проход граждан у некоторых городских объектов, — указали в опергруппе.

Также в сообщении напомнили о запрете на публикацию фотографий и видеоматериалов с последствиями террористических атак в регионе. При обнаружении фрагментов беспилотника гражданам рекомендуют не приближаться к ним, отойти на расстояние не менее 100 метров и сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор региона Павел Малков говорил, что украинские вооруженные силы атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты на территории Рязанской области в ночь на 20 ноября. По его информации, при падении обломков одного из дронов на территории промышленного предприятия возник пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.