В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион Губернатор Малков: пожар на предприятии под Рязанью после падения БПЛА потушен

Крупный пожар вспыхнул на промышленном объекте в Рязанской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, возгорание было полностью ликвидировано силами оперативных служб.

Как отметил глава региона, утром над территорией области силами ПВО и радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано восемь вражеских дронов. Падение элементов одного из уничтоженных беспилотников и привело к возгоранию на предприятии. Губернатор также напомнил гражданам, что в регионе продолжает действовать запрет на размещение в социальных сетях любых фотографий и видеозаписей с места происшествий.

Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — написал Малков.

Ранее в оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотника повредили частный жилой дом в Северском районе. Фрагменты дрона рухнули в поселке городского типа Ильский. Администрация муниципалитета гарантировала оказание необходимой помощи жителям пострадавшего дома.