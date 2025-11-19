Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:46

Стали известны последствия атаки БПЛА на Кубань

В Северском районе Кубани осколки сбитого дрона повредили кровлю дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обломки беспилотника повредили частный жилой дом в Северском районе Кубани, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Фрагменты дрона рухнули в поселке городского типа Ильский.

Пострадавших нет. Повреждена кровля, потолок и остекление дома, — рассказали в штабе.

В настоящее время на месте падения работают все необходимые оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета гарантировала оказание необходимой помощи жителям пострадавшего дома.

Ранее Минобороны РФ показало снимки обломков ATACMS, которыми ВСУ ударили по Воронежу. По данным ведомства, их ликвидировали с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». После этого разведка вычислила место запуска ракет — позицию двух американских РСЗО MLRS в Харьковской области. Ударом боевого расчета ОТРК «Искандер-М» комплексы были уничтожены вместе с личным составом.

Обломки сбитых ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. По информации министерства, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Краснодарский край
БПЛА
беспилотники
дроны
Кубань
