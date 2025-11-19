Раскрыты последствия удара ATACMS по Воронежу

Обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь». После воздушная разведка вычислила место запуска ATACMS — позицию двух американских РСЗО MLRS в Харьковской области. Ударом боевого расчета ОТРК «Искандер-М» комплексы были уничтожены вместе с личным составом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием приведет к эскалации конфликта. В ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk американский лидер отметил, что США сами нуждаются в ракетах этого типа. Это также касается другого вооружения, которое за последние четыре года Вашингтон передал Киеву.