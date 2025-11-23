ВС России взяли еще три населенных пункта: что это значит для СВО?

Минобороны России сообщило о переходе трех населенных пунктов под контроль ВС РФ в зоне спецоперации. На каких направлениях российские войска вышли на новые рубежи, что это значит для СВО?

ВС России взяли еще три населенных пункта, что известно

23 ноября пресс-служба МО сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

«Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии <...> совершили решительный рывок на север и запад и выбили противника из населенных пунктов», — уточнили в ведомстве.

В министерстве, кроме того, сообщили, что под российской контроль перешел населенный пункт Петровское в Донецкой Народной Республике. Он располагается в зоне ответственности Южной группировки войск.

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах пишут, что в ходе штурма Тихого подразделения ВСУ были выбиты с территории более семи квадратных километров. По его информации, украинская сторона потеряла в боях за село более роты личного состава и 12 единиц военной техники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Освобождение Петровского, Тихого и Отрадного: что это значит для СВО

Петровское располагается в Бахмутском районе ДНР в 12 километрах к северу от Артемовска (Бахмута) и в 14 километрах к юго-западу от Северска. Освобождение этого населенного пункта стало этапом продвижения ГрВ «Юг» в северо-восточных районах области.

«Главной целью на этом направлении остается город Северск», — подчеркнул военкор Александр Коц.

Тихое находится в Покровском районе Днепропетровской области в 10 километрах к востоку от поселка городского типа Покровское. Этот пгт отвечает за логистику ВСУ на востоке области, его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска, считает Коц.

В СМИ утверждают, что освобождение Тихого — важный шаг в вытеснении ВСУ за реку Волчью.

«Отрадное — село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 160 человек. Расположено на трассе Т0401 в семи километрах к югу от пгт Покровское и в трех километрах к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», — отметил военкор.

Telegram-канал «Воин DV» пишет, что освобождение Отрадного открывает дальнейший путь на Покровское.

«Капкан сжимается», — оценивают пользователи Сети положение ВСУ в районе Покровского.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какие еще населенные пункты ВС РФ освободили недавно

В субботу, 22 ноября, стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили Звановку в ДНР, а бойцы в составе ГрВ «Восток» заняли Новое Запорожье в Запорожской области.

«Звановка <...> расположена в километре к северу от ранее освобожденной Кузьминовки. До города Северска отсюда — пять километров по прямой. Чтобы выйти на его южные окраины, российским войскам осталось Свято-Покровское. Одновременно на Северск давят с востока, севера и северо-запада», — написал Коц.

Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Новое Запорожье, в свою очередь, примыкает с юга к ранее освобожденному селу Радостное и расположено на трассе Т0401, соединяющей Покровское с Гуляйполем. Заняв Новое Запорожье, российские войска завершили задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по завоеванию правого берега реки Гайчур, заявил военкор.

«Взят под контроль крупный узел обороны противника площадью более 14 квадратных километров», — заключил Коц.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

