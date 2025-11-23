Вооруженные силы России освободили населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы группировок «Юг» и «Восток».

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Также 23 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Российские войска освободили город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого трое военнослужащих, взятые в плен бойцами ВС России в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР, заявили, что для ВСУ сложилась безнадежная ситуация. Кроме того, по словам бойцов, украинским военным не дают никаких четких команд, что приводит к хаосу и неразберихе.