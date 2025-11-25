Под Новороссийском дрон ВСУ повредил многоэтажку Оперштаб сообщил о повреждении дроном ВСУ в селе Мысхако жилого дома

В селе Мысхако под Новороссийском из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины была повреждена многоэтажка, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». По имеющимся данным, никто не пострадал.

В селе Мысхако Новороссийска обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом, — говорится в публикации.

В одной из квартир произошло возгорание. Его оперативно потушили. Фрагменты украинского дрона упали на зеленую зону в Южном районе Новороссийска. В расположенной неподалеку столовой взрывной волной выбило стекла.

Помимо этого, в селе Борисовка обломки беспилотника попали в грузовик. Водитель успел покинуть машину и не пострадал.

Под Геленджиком на месте падения фрагментов БПЛА произошло возгорание лесной подстилки на площади 0,1 га. Повреждений и пострадавших нет, идет ликвидация возгорания.

Помимо этого, оперштаб сообщил об обнаружении в центральной части Краснодара фрагментов беспилотника. В результате их падения были повреждены окна в двух многоквартирных домах и офисном центре.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом в Новороссийске оказался ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили.