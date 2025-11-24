День матери
24 ноября 2025 в 18:22

«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву

Депутат Бородай: попыткой атаковать Москву Киев хочет сорвать переговоры

Александр Бородай Александр Бородай Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Попыткой атаковать Москву дронами Киев хочет сорвать мирные переговоры, высказал мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он подчеркнул, что пока никто, кроме России и США, не собирается договариваться. Поэтому, по словам парламентария, не стоит рассчитывать на то, что мирные переговоры начнутся и будут успешными.

Попыткой атаковать Москву, конечно, Киев хочет сорвать переговоры. Пока никто не собирается договариваться, кроме [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) и нас. Надо рассчитывать не на то, что сейчас мирные переговоры начнутся и вдруг они будут успешными, а на то, что нам надо просто победить, — высказался Бородай.

По его словам, украинские власти будут делать все, чтобы продолжать боевые действия. Ресурс, отметил парламентарий, им предоставляет Запад в виде денежных средств, вооружения и боеприпасов.

Те персонажи, которые находятся у власти в Киеве, понимают, что если они закончат боевые действия, они окажутся в стане проигравших. В таком случае им хана, — заключил Бородай.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

