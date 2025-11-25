Экономист рассказала о последствиях запрета скидок на маркетплейсах Экономист Сазанова: запрет скидок на маркетплейсах приведет к росту цен

Введение запрета на скидки на маркетплейсах может привести к повышению цен на товары, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, это также окажет отрицательное влияние на экономику государства, учитывая снижение доходности предприятий.

Банки играют важную роль в экономике, именно банковская система является основным источником инвестиционных ресурсов предприятий и организаций. Потеря их доходов приведет к сокращению кредитных ресурсов, что неблагоприятно скажется на экономике в целом. Но и полная отмена скидок маркетплейсами приведет к росту цен на их товары, что сократит объем покупок, а значит, и прибыли предприятий. Поэтому необходимо тщательно изучить эту проблему, сопоставить выгоды и потери всех заинтересованных сторон и принять взвешенное решение, — высказалась Сазанова.

Она указала, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с одной стороны, возникновение новых конкурентных преимуществ цифровой торговли, основанной на сочетании торговых и банковских функций. С другой стороны, по словам Сазановой, банки стремятся сохранить свою монополию на предоставление банковских услуг.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать финансовые услуги своих дочерних банков и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Она направила соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Решетникову.